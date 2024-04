Anna Mucha pozuje topless. Fani wspominają jej sesję w "Playboyu"

"Podobno to ostatnio modne: czytać własne publikacje" - zaczęła Anna Mucha. - "Ja tu przychodzę do teatru, a tu czeka Pan, któremu żona w prezencie kupiła numer 'Playboya' ze mną… nówka sztuka, nie śmigana i prosi o autograf! Ale to było miłe! Aż przejrzałam z ciekawości, zrobiłam zdjęcia zdjęć, bo ich nie mam! Zaczęłam czytać… bo tam też był tekst! Okazało się, że już wtedy chciałam być producentką [...]" - dodała aktorka.