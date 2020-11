Anna Mucha rozpacza po stracie pupila. "Rozpadłam się na kawałki"

Na profilu Anny Muchy na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 800 tys. osób, pojawiły się dwa czarno-białe zdjęcia i poruszający wpis. Aktorka wyznała fanom, że zdechł jej kot, który był "najwspanialszy na świecie". Przy okazji zwróciła się do martwego pupila.

Miłość Anny Mucha do zwierzaka może zaskakiwać, biorąc pod uwagę jej zamiłowanie do naturalnych futer i wypowiedzi adresowane do obrońców praw zwierząt. Gwiazda "M jak miłość" często paradowała po czerwonym dywanie w futrach, a kilka lat temu wdała się nawet w kuriozalną wymianę zdań z posłanką Katarzyną Piekarską, współtwórczynią ustawy o ochronie zwierząt.