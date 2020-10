Anna Mucha topless na plaży. Wspomina lepsze czasy

Chociaż przez kilka miesięcy otwarcia niektórych granic wiele ludzi zdołało wyjechać na wakacje, to ostatnie informacje o zakażeniach odbierają nadzieję na dawną "normalność". Jeszcze długo nie będzie można podróżować i wygrzewać się na egzotycznych plażach.

W melancholijny ton wpadła ostatnio Anna Mucha. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym odziana jedyne w dół od bikini spaceruje po plaży na tle lazurowej wody. Zdjęcie podpisała "Kim, take mi with u!". Nawiązała tym do Kim Kardashian i jej ostatniej wycieczki na prywatną wyspę, na którą Mucha marzy wybrać się także.