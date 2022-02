Anna Mucha znowu eksponuje wdzięki. Co za ciało

Kusicielski uśmiech i duży dekolt - trudno się przy tym zdjęciu nie zatrzymać. A jak dodamy do tego to przeszywające spojrzenie, mamy mieszankę wybuchową! Fanom zresztą też się to podoba, bo Anna Mucha dosłownie w chwilę została zasypana komplementami. Ale czy to kogokolwiek zaskakuje? Przecież naprawdę wygląda świetnie!