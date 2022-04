Anna Oberc ma poważne kłopoty z cerą. "Obecne czasy nie sprzyjają zdrowieniu..."

"Pytacie, jak wyglądam obecnie bez makijażu czy bez filtrów... No to macie! Nie jestem idealna... Obecne czasy nie sprzyjają zdrowieniu... Musiałabym chyba przenieść się na inną planetę (...) Albo, chociaż do Azji... gdzieś na małą wysepkę, gdzie mogłabym beztrosko kąpać się codziennie w wodach oceanu (...) Tam też można by było zdystansować się od codziennych zmartwień czy stresów... Także tego... Znowu wróciłam do antybiotyku... bo znowu zaczęły się odnawiać problemy ze skórą twarzy... A wszystko pod wpływem stresu... Zapytacie pewnie jakie to ja mam stresy? (...) Uczę się nie reagować i uwalniać negatywne emocje... Ale przede mną długa droga... Ale się uczę i pracuje nad sobą..." – napisała na Instagramie.