Anna Popek modli się o pokój. Wierzy, że ta wojna może być po coś

- Chodzę do kościoła codziennie, o 17.30 są różańce w intencji pokoju na Ukrainie. Ludzie się naprawdę żarliwie modlą i takie momenty, jak ten, są po to, aby świat trochę oprzytomniał i zrozumiał, że naprawdę nieważne są nowe torebki i buty, złoto czy waluty, ale to, jak żyjemy i jacy jesteśmy dla innych - wyznała w rozmowie z serwisem Pomponik Anna Popek.