Anna Popek myśli o ślubie. "Jedno jest pewne: do zakonu nie pójdę"

Anna Popek przyznała, że weszła w nowy rok "radośnie i z wieloma postanowieniami". Czy jednym z nich jest ślub z dużo młodszym partnerem? Od rozwodu prezenterki minęło już 9 lat i Popek nie wyklucza kolejnego zamążpójścia.



51-letnia dziennikarka znalazła szczęście u boku 40-letniego fotografa . Tomasz Krupa i Anna Popek przez wiele miesięcy ukrywali swój związek i choć prezenterka nie chce afiszować się swoim szczęściem na łamach mediów, to nie ukrywa, że jest zaangażowana w tę relację.

- Jeśli chodzi o plany matrymonialne, to pewne jest tylko to, że do zakonu nie pójdę – powiedziała Popek "Twojemu imperium".