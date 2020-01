Anna Popek pokazała gorące zdjęcie. W kostiumie na śniegu

Anna Popek nie przestaje kusić! Po raz kolejny zachwyciła fanów gorącym zdjęciem.

Anna Popek znowu dała fanom powody do radości. Dziennikarka wrzuciła na swój profil na Instagramie zmysłowe zdjęcie, na którym wyeksponowała niezwykle zgrabne nogi. Nie możemy oderwać wzroku!

"Jako mors-neofita cieszyłam się z pierwszego śniegu jak dziecko. A że 15 lutego zbliża się wielka taneczna impreza również z udziałem morsów, to jestem i do tańca, i do morsowania gotowa!" - czytamy pod zdjęciem Anny Popek.