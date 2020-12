Miała piękny dom z ogrodem. Po latach zrozumiała, że zrobiła błąd

Jak podaje tygodnik "Twoje Imperium", Anna Popek planuje zakup nowej nieruchomości. Dziennikarka w ostatnich latach już raz się przeprowadzała. Z dużego domu z ogrodem pod Warszawą przeniosła się do stuletniej kamienicy w centrum miasta. Jak pokazywała na Instagramie, mieszkanie z balkonem urządziła w klasycznym stylu nawiązującym do paryskich kamieniczek. Dominują w nim jasne kolory, na ścianach wiszą obrazy, a obok nowych mebli we wnętrzu pojawiają się także te z tzw. duszą. Życie w centrum najwyraźniej jednak dało się kochającej naturę dziennikarce we znaki.