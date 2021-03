Anna Popek zamieściła zdjęcie mamy ze szpitala: "Nie wolno tracić nadziei"

"Moja mama Teresa obchodziła wczoraj 77. urodziny. Zanim poszła do szpitala na operację serca, żartowała sobie, żeby jej te dwie siódemki nie zabiły. Dlatego dzisiaj, gdy już pewnie wkroczyła w dostojny 78. rok swego życia, mogę cieszyć się tym, że uszła śmierci spod kosy. Naprawdę. Było z nią źle, ale obie z siostrą walczyłyśmy o jej powrót do życia. Przy pomocy lekarzy rzecz jasna, ale nie tylko. Ważne bardzo było wsparcie i życzliwość naszej rodziny, przyjaciół i kolegów z pracy m.in. z TVP Info " - zaczęła swój wpis prezenterka.

"Przez 4 miesiące, gdy mama leżała w szpitalu, miałyśmy różne myśli. Ale kiedy zobaczyłyśmy to zdjęcie, na którym mama po raz pierwszy od kilku miesięcy ogląda siebie w lusterku, wiedziałyśmy już, że jest na dobrej drodze. Wiadomo, kobieta! Spacer z mamą, wspólny obiad, jej uśmiech i rzeczowe podejście do życia - coś, co mogło byćjuż tylko wspomnieniem, znowu jest naszą codziennością. Chcę Wam powiedzieć, że choć choroby i śmierć krążą wokół nas, nie wolno tracić nadziei, trzeba walczyć. A jednocześnie doceniać tych, których kochamy i którzy są nam bliscy. Doceniać i okazywać im to, że są dla nas ważni" - zaapelowała Popek.