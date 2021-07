Anna Powierza na temat afery w oleśnickim szpitalu: "Otyłość to objawy choroby, nie lenistwa"

"I uprzedzam. Zaleję tu Was wiedzą na temat otyłości - skąd się bierze, co powoduje, jak się mają do otyłości dieta i ćwiczenia. I oczywiście - przypomnę Wam moją historię ; 1 zdjęcie - dla przykucia uwagi. Potem fakty. Tak. Ja byłam GRUBA W CIĄŻY. PRZYTYŁAM 35 KG. Nie. Nie dlatego, że ŻARŁAM za dwoje. Nie dlatego, że byłam leniwa. Uprawiałam intensywnie sporty do 7 m. ciąży! I TYŁAM! Nikt z lekarzy nie powiedział mi, dlaczego. A powinien" - dodała aktorka.