Anna Powierza ma dylemat. Chodzi o przedszkole dla córki

- Z jednej strony strasznie bym chciała, żeby moja córka poszła do przedszkola. Ona już tęskni za dziećmi, a ja tęsknię za tym, żeby móc chociaż próbować pracować. Póki co, jest to kompletnie niemożliwe. Ale z drugiej strony, to ja bym się zwyczajnie w świecie bała posłać moją córkę do przedszkola w takich warunkach, jakie są - powiedziała Anna Powierza podczas rozmowy z prowadzącą program Beatą Grabarczyk.