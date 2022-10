Anna Przybylska odeszła osiem lat temu. Jej grób tonie w kwiatach

Choć od jej odejścia minęło już osiem lat. Jej bliscy, przyjaciele, znajomi, fani, nadal kultuwują pamięć o niej. Nie tylko w okresie święta Wszystkich Zmarłych czy rocznicy śmierci. Najlepszym dowodem na to, iż wspomnienia po Ani Przybylskiej nie blakną z upływem czasu, jest nadchodzący film biograficzny, "Ania". Już z pierwszych recenzji z festiwalu w Gdyni wynika, że będzie to wyjątkowo poruszająca produkcja, pełna prywatnych nagrań i wspomnień rodziny i przyjaciół. Film do kin wejdzie 7 października.