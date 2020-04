Anna Samusionek pochwaliła się piękną córką. Angelika przeżyła dramat w dzieciństwie

Kilka lat temu media rozpisywały się na temat konfliktu Anny Samusionek i Krzysztofa Zubera, którzy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii sprawowania opieki nad córką. Rodzice dziewczynki nie chcieli się udać na terapię, która miała im pomóc z problemami. W 2013 r. Angelika trafiła do domu dziecka, a następnie do rodziny zastępczej. Z medialnych doniesień wynikało, że dziewczyna chciała na stałe mieszkać z ojcem, za którym bardzo tęskniła.