Anna Samusionek napisała list otwarty do Dudy. Potępia jego homofobiczne wypowiedzi

Gwiazda odniosła się do manipulowania społeczeństwem na temat par homoseksualnych i adoptowaniem przez nie dzieci.

Co więcej, aktorka wytknęła prezydentowi brak reakcji na pedofilię w kościele.

"Proszę, aby nie straszył pan potencjalnych wyborców, że ich dzieci będą oddawane parom homoseksualnym, bo dziś takie związki w Polsce nie są nawet prawnie uregulowane... Proszę natomiast, aby zajął się pan ochroną polskich dzieci molestowanych i gwałconych przez bezkarnych (w wiekszości) księży. Za pańskiej prezydentury były ich pewnie dziesiątki albo setki, a Pan nie kiwnął w tej sprawie palcem. Za to, jak uczniak wysłuchuje pan z pokorą dziesięciominutowych napomnień Rydzyka na wizji..." - napisała oburzona aktorka.

"To, że ma Pan na sumieniu ŁAMANIE POLSKIEJ KONSTYTUCJI, to "nic" w porównaniu z tym, że będzie Pan miał na sumieniu ZŁAMANE LUDZKIE ISTNIENIA! Obywatelka, która jako niekatoliczka, obawia się, że będzie następna do "odstrzału"" - czytamy.