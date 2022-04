Anna Samusionek oburzona słowami papieża. Przemówiła wprost do Franciszka

Na nagraniu zwróciła się też wprost do papieża: - Ponieważ wypowiadasz się w imieniu wszystkich, chcę ci powiedzieć, że nie czuję się winna wojny w Ukrainie. Robię wszystko, co w mojej mocy, by pomóc uchodźcom. (...) Za to ty, nie nazywając zła po imieniu, stajesz się jego uczestnikiem. I tak, z całą pewnością - jesteś winny.