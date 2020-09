Anna Walter zaręczyła się z Tomaszem Komendą. Sama miała niełatwe życie

Tomasz Komenda trafił na 18 lat do więzienia za czyn, którego nie popełnił. W 2004 r. został niesłusznie oskarżony o zgwałcenie i zamordowanie 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej i skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. W 2018 r. został uniewinniony, a na podstawie jego wstrząsającej historii powstał film " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ".

Agata Kulesza o sprawie Tomasza Komendy. "Wolę wierzyć, że to był błąd"

Anna i Tomasz poznali się przez jedną z aplikacji randkowych: - Koleżanka namówiła mnie do założenia konta. Zobaczyłam tam Tomka i napisałam do niego, że fajnie go zobaczyć po tej stronie życia – wyznała Anna w "Uwadze!".