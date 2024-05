Anna Wendzikowska ma nowego partnera. Przyznała, że zmieniła podejście do związków

Anna Wendzikowska zakochana. Zmieniła podejście do zwi

Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że w życiu Anny Wendzikowskiej pojawił się nowy obiekt westchnień. W lutym w rozmowie ze Światem Gwiazd celebrytka zdradziła, że jej serce zabiło mocniej do tajemniczego mężczyzny "niewiele wyższego od Toma Cruise'a". który nie mieszka w Polsce. Wendzikowska pojawiła się ostatnio na prezentacji nowej linii produktów znanej marki środków do prania. Podczas eventu celebrytka udzieliła wywiadu Pomponikowi, w którym nie zabrakło również pytań o jej nowy związek. Wendzikowska podzieliła się również kilkoma przemyśleniami na temat tego, jak zmieniło się jej podejście do miłości.