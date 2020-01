Anna Wendzikowska na rajskich wakacjach. Pokazała zgrabne nogi

Anna Wendzikowska nie oszczędza na wakacyjnych wyjazdach. Jest to dla niej nie tylko okazja do zwiedzenia świata, ale też do pochwalenia się swoim ciałem na Instagramie. Tym razem pokazała zdjęcia z naprawdę odległego zakątka.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Anna Wendzikowska pochwaliła się zdjęciami nad rajskim basenem. (ONS.pl)

Anna Wendzikowska dosyć często, a na pewno częściej niż przeciętny człowiek, chwali się na swoim instagramowym profilu zdjęciami z wakacyjnych podbojów. Nie ma się czemu dziwić - jako medialna osoba musi robić sobie krótkie przerwy, by odpocząć od stresu i natłoku codziennych obowiązków.

Na Instagramie pojawiło się zjawiskowe zdjęcie Wendzikowskiej nad basenem. Nie jest to, co prawda, aktualna fotka, ale wciąż godna pozazdroszczenia. Basen z widokiem na głęboką wodę i wysokie zabudowania miejskie. Wygląda to naprawdę pięknie.

Dla Wendzikowskiej tego typu zdjęcia to również świetna okazja, by pochwalić się swoim ciałem. Tym razem postanowiła wyeksponować zgrabne nogi. Komentujący docenili starania dziennikarki: "Przepięknie", "Wow", "Ma pani najpiękniejsze zdjęcia ze wszystkich gwiazd". Zgadzacie się?