Anna Wendzikowska nad basenem. Wyznała, czego musiała się nauczyć

Tak się składa, że obecnie Wendzikowka spędza wakacje w Polsce. Jednak najwidoczniej cały czas tęskni za rajskimi krajobrazami, bo postanowiła wrócić wspomnieniami do swojej ostatniej podróży na Mauritius. Opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy, jak wypoczywała nad basenem położonym w pięknej scenerii. Choć taki obrazek to nic nowego na jej profilu, to celebrytka w opisie przyznała, że przez dłuższy czas nie potrafiła odpowiednio się relaksować.