Anna Wendzikowska nie traci formy. Idzie jej coraz lepiej

Anna Wendzikowska już jakiś czas temu udowodniła swoim fanom na Instagramie, że nie próżnuje. Dziennikarka chętnie wrzuca do sieci swoje zdjęcia w seksownych pozach i strojach podkreślających figurę. Dobrze wie, że w ten sposób przyciągnie uwagę swoich fanów na nieco dłużej. Ci też są tego świadomi, ale oczywiście wybaczają swojej ulubienicy - dzięki temu mogą cieszyć się pięknymi widokami.

Anna Wendzikowska kilka tygodni temu wrzuciła do sieci zdjęcie, które nieco zaintrygowało jej obserwatorów. Dziennikarka wyginająca się na rurze to nie jest częsty widok. Okazuje się, że Wendzikowska, pomimo tego jak jest to trudne, nie zrezygnowała z lekcji tańca na rurze. Na dowód tego udostępniła krótkie nagranie.