Anna Wendzikowska o swoich podróżniczych marzeniach. "Trzeba tylko chcieć"

Jedno jest pewne - jej zapał do podróży jest niewyczerpany. Wyjawiła fanom, jakie kierunki są jeszcze na jej liście "do odhaczenia". Wiele punktów jest zaskakujących, bo nie mają one nic wspólnego z wygodnym siedzeniem w bikini w przyhotelowym basenie, do czego przyzwyczaiła swoich odbiorców Wendzikowska.