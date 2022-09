Anna Wendzikowska obchodziła urodziny. Bawiła się z Katarzyną Cichopek

Niedawno Wendzikowska w rozmowie z Jastrząb Post zdradziła, że jednym z powodów, dla których zakończyła współpracę z TVN, była jej następczyni Anna Tatarska. Oskarżyła ją też o nieeleganckie zachowanie. - Mimo że była moją koleżanką i wiedziała, jaka jest sytuacja, to skorzystała z takiej nie do końca dla mnie fajnej personalnej sytuacji. Mimo że jej to zakomunikowałam, to jednak wybrała nie szeroko pojętą lojalność, tylko swój pomysł na karierę - powiedziała.