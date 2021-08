Anna Wendzikowska pozuje na jachcie. "W niedzielę najważniejszy jest chill"

W zeszłym roku celebrytka zdążyła już być w przynajmniej kilku egzotycznych miejscach. W samym 2021 r. najpierw udała się na Dominikanę wraz z dwiema swoimi pociechami. Następnie wybrała się na Kostarykę, a potem do St. Barth na Karaibach. Tym razem Wendzikowska zamieściła archiwalne, wnioskując po podpisie, zdjęcie z wulkanicznej wyspy Santoryn na Morzu Egejskim, należącej do Grecji. "W niedzielę najważniejszy jest chill. To zdjęcie to throwback, dzisiaj chilluję trochę inaczej" - napisała na Instagramie.