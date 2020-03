Anna Wendzikowska pracuje z dziećmi w domu w dobie koronawirusa. "Miałam mały kryzys"

Koronawirus w Polsce cały czas się rozprzestrzenia. W sumie zarażonych zostało 425 osób, a 5 zmarło. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło również, że pierwszego pacjenta zarażonego COVID-19 "można uznać za wyleczonego", a co za tym idzie zakończył hospitalizację. Choć to dobra wiadomość, w kraju obowiązuje stan epidemii. W galeriach otwarte mogą być tylko sklepy spożywcze, drogerie i apteki. Zamknięte są szkoły, kina, muzea, teatry, restauracje, bary, puby i kasyna. Dla wielu oznacza to przymusowy urlop lub pracę zdalną.