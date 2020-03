Anna Wendzikowska zaręczyła się. Prawdę wyjawiła w odpowiedzi do fana

Dziennikarka po kilku perturbacjach życiowych znalazła stabilizację. Zamierza zostać żoną ojca swojej drugiej córki.

Wygląda na to, że udało im się zażegnać wszelkie kryzysy i planują w przyszłości zostać małżeństwem. Choć Anna Wendzikowska oficjalnie nie pochwaliła się zaręczynami, uważni obserwatorzy jej konta na Instagramie zauważyli niedawno nowy pierścionek na palcu dziennikarki. W komentarzach pod jednym ze zdjęć 38-latka wyjawiła prawdę.

Internauta zapytał gwiazdę, która obecnie przebywa na rodzinnych wakacjach na Mauritiusie, kto robi jej tak piękne zdjęcia. W odpowiedzi Anna Wendzikowska zdradziła, że to jej narzeczony stał się jej prywatnym fotografem. To by wyjaśniało, dlaczego tak rzadko pokazują się razem w mediach społecznościowych.