Anne Hathaway jakiej nie widzieliście. Aż się włos jeży

Klip dał najpełniejszy do tej pory obraz upiornego projektu postaci Jej Wysokość Wiedźmy i pozostałych czarownic. Trzydzieści lat temu w czołową rolę brawurowo wcieliła się Anjelicą Huston. Choć sam film okazał się kasową klapą, moment, w którym aktorka zdejmuje perukę do dziś prześladuje wielu dorosłych już widzów, którzy "Wiedźmy" zaliczają do kultowych ekranizacji z dzieciństwa.