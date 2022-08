Anne Heche cudem przeżyła wypadek. Historia jej rodziny to ciąg koszmarów i tragedii

Anne Heche to znana aktorka filmowa i telewizyjna, ale także autorka książki "Call Me Crazy", w której opowiedziała szokującą prawdę o swojej rodzinie. Urodziła się jako najmłodsza z piątki dzieci, z których troje już nie żyje. Była gwałcona przez ojca, a matka latami przymykała na to oko.