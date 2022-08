Anne Heche wjechała w dom i ledwo przeżyła. Policja mówi o zarzutach

Co więcej, policja wstępnie powiązała Heche z innym wypadkiem, do którego doszło wcześniej na ulicach Los Angeles. Szczegóły nie były podane do wiadomości publicznej, ale wiadomo, że chodzi o potrącenie i ucieczkę z miejsca zdarzenia (tzw. hit-and-run). Prawo stanu Kalifornia uznaje to za wykroczenie, za które grozi do 6 miesięcy więzienia i grzywna do 1000 dol. Prowadzenie auta pod wpływem to zwykle wyrok trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu (jeżeli jest to pierwszy raz), kilkaset dol. grzywny i zabranie prawa jazdy na pół roku.