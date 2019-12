Antek Królikowski już po ślubie? Fani zauważyli obrączkę

Antek Królikowski po rozstaniu z Julią Wieniawą szybko znalazł miłość. Młody aktor jest zakochany w tajemniczej Kasi.

Kasia Dąbrowska jest absolwentką prawa i unika mediów jak ognia. Wydaje się, że dziewczyna nie ma potrzeby wybijać się na znanym chłopaku. Mocno chroni swoją prywatność. Kasia i Antek wyglądają na szczęśliwych, a co niektórzy podejrzewają, że zakochani są już po ślubie.

Wszystko przez zdjęcie, które Antek Królikowski opublikował w sieci. Na jego palcu można zauważyć obrączką, co wywołało spekulacje.

"Pasuje ci obrączka" - napisała jedna z fanek. "To jakaś prowokacja Antek z tym ringiem", "Oho, obrączka?".

Wszystkie fanki Antka Królikowskiego musimy uspokoić. To tylko charakteryzacja do nowego filmowego projektu. Przed Królikowskim nowe wyzwanie aktorskie. U jego boku wystąpi m. in. Magdalena Lamparska.