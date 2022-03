Antek Królikowski nie ułatwiał życia rodzicom. "Byłem utrapieniem"

Opinia publiczna nie kryje oburzenia zawirowaniami w małżeństwie zwłaszcza że dopiero co przyszedł na świat jego syn. Królikowski obecnie konsekwentnie nie odnosi się do sensacyjnych doniesień, podkreśla, że robi to w trosce o zdrowie żony i dobro syna. Nie zaprzecza jednak, że od zawsze był, mówiąc kolokwialnie, "niezłym ziółkiem". W rozmowie z "Super Expressem" przyznał z rozbrajającą szczerością, że sprawiał rodzicom kłopoty. I to od najmłodszych lat. – Byłem utrapieniem – przyznał bez ogródek.