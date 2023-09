Antek Królikowski płaci teściowej za opiekę nad swoim synem. Ile? Niemałe pieniądze

- Jeżeli ojciec zarabia cztery tys. złotych przy pełnym wykorzystaniu swoich możliwości zarobkowych, czyli wykształcenia, doświadczenia zawodowego, sytuacji zdrowotnej etc., to sąd z pewnością nie zasądzi od niego dziesięciu tys. zł alimentów, bo ten mężczyzna nawet na siebie nie ma takiej kwoty do dyspozycji i sąd weźmie to pod uwagę. Ale jeżeli ojciec dobrze zarabia, to sąd również zwróci na to uwagę i uwzględni, ustalając kwotę alimentów na dziecko - dodała prawniczka.