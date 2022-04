Antek Królikowski straci majątek. Zbiera żniwo afer i skandali

Antka Królikowskiego możemy co tydzień oglądać w TVN w programie "Przez Atlantyk" i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie będzie żadnych nowych projektów z jego udziałem. W ostatnich miesiącach aktor stał się antybohaterem skandalu obyczajowego, później doszła afera z galą MMA. Tabloid wylicza, że przez to wszystko Królikowski może stracić pół miliona zł.