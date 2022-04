Antek Królikowski wspomina ojca. Nigdy wcześniej nie pokazywał tego zdjęcia

Paweł Królikowski był aktywny zawodowo tak długo, jak tylko pozwalało mu na to zdrowie. Nawet gdy trafił do szpitala, wierzył, że wróci do pełni sił i spełni swoje kolejne marzenie. Niestety, nie udało się. 27 lutego 2020 r. media obiegła wiadomość o śmierci aktora. Odejście gwiazdora "Rancza" poruszyła nie tylko całe środowisko aktorskie i fanów, ale przede wszystkim jego rodzinę i najbliższych. Jedną z osób, które najmocniej przeżywały jego odejście, był Antoni Królikowski.