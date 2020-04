Antek Smykiewicz utknął na wakacjach. Przebywa w Kambodży

Antek Smykiewicz wraz z żoną i przyjaciółmi polecieli na wakacje do Kambodży. Muzyk zdecydował się na urlop jeszcze przed wybuchem pandemii. Nikt nie przewidział, że ich wycieczka może znacznie się przedłużyć.

- Czas ponownie rozpatrzyć opcje, bo wygląda na to, że nasz urlop przymusowo potrwa "nieco" dłużej. Trzymajcie kciuki za nasz powrót do domu - napisał pod jednym ze zdjęć.

Antek Smykiewicz zachowuje jednak pogodę ducha i wierzy w to, że w końcu wrócą do kraju, do swoich domów. Nie da się ukryć, że aktualnie przebywa w pięknych okolicznościach przyrody.