Anti Dread drwią z Ordo Iuris. Nagrali piosenkę o skandalu w organizacji

"Każdy dobry chrześcijanin o tym wie, że ze swoim bliźnim trzeba dzielić się" – śpiewają członkowie Anti Dread, nawiązując do dzielenia się… żonami. A to nie wszystko. Dobrze płatne, nocne dyżury w Ordo Iuris i odpowiednie wyposażenie na eskapady – to tylko część tego, co pada w najnowszym numerze punkowców. Jak brzmi całość? Posłuchajcie.