Antoni Królikowski zdobył się na piękny gest. Opiekuje się rodziną po śmierci taty

Po śmierci Pawła Królikowskiego jego rodzina nie pozostała bez wsparcia. Jego syn, Antoni, stanowi teraz oparcie dla mamy i rodzeństwa.



Na szczęście Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie pozostała sama w tak trudnym okresie. Z doniesień tygodnika "Świat i ludzie" wynika, że aktorkę wspierają dzieci, szczególnie jej najstarszy syn, Antoni Królikowski . Gwiazdor "Polityki" postanowił wrócić nawet do rodzinnego Zalesia.

W rodzinie Królikowskich to już tradycja, że starsze rodzeństwo pomaga młodszemu. Antoni zawsze dbał o to, by jego młodsi bracia oraz siostry rozwijali swoje predyspozycje. Gdy wszyscy mieszkali razem, wspólnie dbali o porządki domowe, a także brali udział w rodzinnych uroczystościach.