Antyszczepionkowiec groził Agnieszce Gozdzyrze. Jest akt oskarżenia

W sierpniu dziennikarka Agnieszka Gozdyra opublikowała na Twitterze informację o podpaleniu punktu szczepień w Zamościu. W komentarzu pod tym wpisem ktoś napisał: "chodzą słuchy, że będą wzorem AK golić łby namawiającym do szczepień takim szujom jak ty. Najlepsze jest to, że twoje golenie ma lecieć live w sieci... Czekamy na to jak na finał mistrzostw".