Anya Taylor-Joy ma nietuzinkową urodę. Zachwyciła wszystkich na Emmy 2021

Jedno jest pewne – Taylor-Joy wie, jak zrobić wrażenie na czerwonym dywanie. Zachodnie media rozpisują się o jej kreacji. Aktorka zjawiła się na wydarzeniu ubrana w elegancką suknię od Dior. Z włosami ułożonymi w kok i biżuterią od Tiffany & Co. sprawiała wrażenie hollywoodzkiej gwiazdy z lat 50. lub 60., co akurat ma sens, gdy weźmie się pod uwagę to, jak wyglądała w "Gambicie królowej".