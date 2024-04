Apoloniusz Tajner ma żonę młodszą o 36 lat. Poznali się w pociągu

Na początku nie wiedziałam, że to "ten Apoloniusz Tajner". Wsiadł do mojego przedziału, ale ja go nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz spojrzał wtedy na mnie, nie wiedział, co powiedzieć, a ja powiedziałam: Tak to ten aktor z "Na Wspólnej". Autentycznie tak było - powiedziała w porannym programie.