Archie miał nianię. Tak kobieta wspomina spotkanie z jego rodzicami

Co ciekawe, Lorren wyjawiła, że dostała mandat za przekroczenie prędkości w drodze do Frogmore Cottage za "zbyt szybką jazdę". Po przybyciu przeszła "wiele kontroli", zanim pozwolono jej wejść do domu pary. Chwilę przed tym, jak poznała swojego przyszłego pracodawcę, zapytała oficera ochrony księcia Harry’ego, czy powinna się głęboko ukłonić. - On tylko spojrzał na mnie i zaśmiał się, mówiąc: " Zobaczysz, książę Harry jest niesamowity" - przytoczyła.