Arkadiusz Jakubik nie kryje rozczarowania Polską. Myślał, że "Kler" i filmy Sekielskich coś zmienią

Aktor i wokalista zespołu Dr Misio jest zniesmaczony wydarzeniami ostatnich miesięcy. Twierdzi, że tylko inna władza może coś zmienić.

Arkadiusz Jakubik podobnie jak wielu Polaków pierwsze miesiące pandemii spędził w domu. Mimo, że w marcu miał wydać nowy singiel i ruszyć w trasę koncertową. Nieoczekiwanie wizja świata, o której śpiewa w "Strachu XXI wieku" okazała się prorocza.

- Jestem przerażony rzeczywistością, w której funkcjonujemy i w której, co najgorsze, będziemy musieli funkcjonować przez długi czas. Nikt nie wie, kiedy to się skończy. Ile lat jeszcze będziemy żyli w świecie z dystansem społecznym? Jak długo mamy się chować za maseczkami? Powariujemy od tego. (...) Ludzie bez pracy, wściekli, głodni zaczynają wychodzić na ulice. Totalna anarchia. Jeden z zaprzyjaźnionych muzyków zupełnie serio powiedział, że musi kupić kuszę. Twierdzi, że za chwilę ludzie będą walczyć o jedzenie, o wodę i on tę kuszę musi mieć, żeby się bronić - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Aktor i muzyk krytykuje też środowisko artystyczne, które sprzyja obozowi rządzącemu. W związku z niedawną aferą w Trójce, wycofał swój utwór "Chcesz się bać" z poczekalni Listy Przebojów Trójki. Razem z zespołem Dr Misio mają też za sobą wyrzucenie z festiwalu w Opolu w 2017 r. za treść piosenki "Pismo" o antyklerykalnej wymowie.

Zobacz: Gwiazdy głosują. Każdy kandydat na prezydenta ma mocne wsparcie celebrytów

- Nie chcę nikogo oceniać, ale byłem zaskoczony tym, że niektórzy artyści tak szybko zdecydowali się wystąpić w tym drugim, grzecznym Opolu, udając, że nic się nie stało, że nie było manipulacji ani wyrzucania niepokornych z festiwalu. Część artystów wciąż zdaje się nie zauważać tego, co "dobra zmiana" zrobiła z mediów państwowych, jak zamieniła je w propagandową tubę polityczną, tak naprawdę niszcząc wszystkie rozgłośnie. O telewizji publicznej szkoda nawet gadać - skomentował.

Arkadiusz Jakubik słynie z mocnych, niekiedy kontrowersyjnych kreacji aktorskich. Często współpracuje z Wojciechem Smarzowskim, którego "Kler" wstrząsnął polskim społeczeństwem. Lecz zdaniem artysty niewystarczająco.

- Odczułem to jako porażkę, ogromne rozczarowanie. Byłem przekonany, że w "Klerze" zrobiliśmy coś bardzo ważnego, co da ludziom siłę i wiarę, by walczyć o swoją godność, że to kropla, która będzie drążyć skałę. Potem była premiera filmu Sekielskich i wtedy już byłem pewien, że tego nie da się zatrzymać. Znowu dałem się nabrać. Powstała "Zabawa w chowanego", film którego nie mogłem obejrzeć w spokoju, bo ogarniał mnie ironiczny, pusty śmiech. Wiedziałem już, że przez ostatnie półtora roku kompletnie nic się nie zmieniło. Czułem totalną bezradność - wyznał.

Zdaniem aktora szansa na zmianę jest tylko jedna. Weźmie udział w wyborach prezydenckich, bo uważa, że to jego obywatelski obowiązek.