Arnold zdobył się na szczerość. Mówi o rozwodzie

Arnold Schwarzenegger to człowiek-legenda. Aktor, kulturysta i polityk ma ostatnio masę pracy. Jeszcze w maju premierę będzie miał netfliksowy serial "Fubar", którego jest główną gwiazdą. Niedługo później ta sama platforma pokaże trzyczęściowy serial dokumentalny "Arnold", w którym gwiazdor opowie o swoim życiu. Będzie też książka w stylu poradnika, której angielski tytuł brzmi na ten moment "Be Useful: Seven Tools for Life".