Art & Design 5 – niepowtarzalna okazja dla kolekcjonerów

Maseczka Juliette Binoche, która stanowiła część jej kostiumu w cyberpunkowym filmie "Ghost in the Shell". Deskorolka z autografem Tony’ego Hawka i rękawica MMA z autografem Joanny Jędrzejczyk. Dmuchany "Hulk Elvis" z wystawy Jeffa Koonsa ze słynnej londyńskiej wystawy w Gagosian Gallery. Komplet porcelany z motywami z twórczości Keitha Haringa. Figurka KAWS z limitowanej kolekcji dla MoMa. Oryginalne rysunki animatorów kultowych kreskówek, takich jak "Beavis i Butt-Head" i "Czarodziejka z Księżyca". Do tego dzieła najlepszych światowych przedstawicieli custom bootleg toys – wśród nich m.in. Sucklord, Lister, Retrogimmick, RYCA, Dziadostwo. Fani bootlegów będą zachwyceni!