Arthur Chatto: wnuk księżniczki Małgorzaty to niezłe ciacho. Na siłowni trenuje bez koszulki

Arthur Chatto - zapamiętajcie to imię i nazwisko. To kolejny członek rodziny królewskiej, który zawładnął sercami Brytyjek. Jesteśmy pewni, że po tym, co ostatnio opublikował na Instagramie, grono jego fanek tylko się powiększy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Arthur Chatto jest wnukiem księżniczki Małgorzaty (Getty Images)

Arthur Chatto oficjalnie dołączył do grona przystojniaków w brytyjskiej rodzinie królewskiej. 21-latek jest synem lady Sarah Chatto i wnukiem księżniczki Małgorzaty (młodszej siostry królowej Elżbiety II). Nie może jednak liczyć, że kiedykolwiek zasiądzie na tronie. Jest bowiem dopiero 26. w kolejce do korony. Arthur, podobnie jak książęta William i Harry, uczęszczał do Eton College. Obecnie jest na trzecim roku geografii na uniwersytecie w Edynburgu.

ZOBACZ WIDEO: Królowa Elżbieta rozczarowana postawą wnuka

Co ciekawe, Arthur jest pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który przyznał się do tego, że ogląda serial "The Crown". To, co jednak zostało przedstawione na ekranie, traktuje z przymrużeniem oka.

- Obejrzałem. Myślę, że serial to tylko interpretacja wydarzeń. Pamiętam i wiem, jak wygląda rzeczywistość i nie pozwalam, aby telewizja wpłynęła na moją ocenę - mówił.

Wielką pasją królewskiego młodzieńca jest wspinaczka, nurkowanie pod lodem i wyczynowe chodzenie po górach. Chatto uwielbia też spędzać wolny czas na siłowni, a efektami ćwiczeń chwali się na swoim profilu na Instagramie.