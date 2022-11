Artur Barciś kwestował na Powązkach. Słowa starszej pani musiały zaboleć

Co ciekawe, podobną sytuację opisał wcześniej Tomasz Sianecki. Prezenter znany ze "Szkła kontaktowego" również kwestował na Powązkach, kiedy na jego drodze stanął Antoni Macierewicz z rodziną. U jego boku był mały chłopiec, który podszedł do Sianeckiego i wrzucił mu coś do puszki.