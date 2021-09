Artur Barciś odszedł z Kościoła. "Już dawno to zrobiłem"

Ostatnio jeden z magazynów napisał artykuł, z którego wynikało, że Barciś jest żarliwym katolikiem. To skłoniło go do skomentowania sprawy. W rozmowie z Plejadą powiedział: - Niedawno przeczytałem wywiad, którego nigdy nie udzieliłem. Wyszedłem w nim na żarliwego katolika, wręcz dewotę. Podczas gdy ja z Kościołem już dawno się pożegnałem. Coś okropnego!