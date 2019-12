Artur Barciś opowiedział o swoim trudnym dzieciństwie. Nigdy nie tracił wiary

Życie Artura Barcisia nie było usłane różami. Pomimo napotkanych trudności, nigdy się nie poddawał.

Dzieciństwo Artura Barcisia nie należało do najłatwiejszych. We wczesnych latach swojego życia bardzo często chorował, a rówieśnicy wyśmiewali go ze względu na drobną budowę ciała. Sytuacja rodzinna również pozostawiała wiele do życzenia, rodzice aktora ledwo wiązali koniec z końcem. Tata był magazynierem w Częstochowie, a mama pracowała w kasie biletowej na dworcu w Mykanowie.