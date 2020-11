Artur Barciś pokonał koronawirusa. "Czeka mnie pocovidowa rehabilitacja"

Artur Barciś, jako aktor charakterystyczny, rzadko obsadzany jest w głównych rolach. Mimo to widzowie darzą go szczególną sympatią, a jego rola w "Miodowych latach" przeszła już do historii. Jest też ceniony m.in. za rolę w serialu "Ranczo". Gwiazdor nie wywołuje skandali, nie udziela wywiadów, nie bryluje na czerwonym dywanie i unika zainteresowania mediów. Jednak czasem zdradza, co się u niego dzieje.