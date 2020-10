Artur Boruc kupił żonie samochód. Cena zwala z nóg

Sara Boruc po kilku latach spędzonych w Wielkiej Brytanii wróciła niedawno do Polski. Miało to związek z karierą sportową jej męża, Artura Boruca, który gra obecnie w Legii Warszawa. Przed ich powrotem do Polski sporo mówiło się o kryzysie w małżeństwie Boruców, ale szybko okazało się, że były to tylko plotki.